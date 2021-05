Patrycja Wieja z "Projekt Lady" zawalczy w Fame MMA

Patrycja Wieja to jedna z najbardziej znanych uczestniczek programu "Projekt Lady". Dziewczyna wygrała pierwszą edycję projektu i szybko zebrała na Instagramie imponującą liczbę wielbicieli - dziś obserwuje ją tam prawie 150 tysięcy osób.

Zdjęcie Patrycja Wieja do tej pory znana była głównie z występów w programie "Projekt Lady" / Artur Zawadzki / Reporter

Do tej pory Patrycja znana była głównie z występów na ściankach, pojawiała się również gościnnie w nowych sezonach "Projekt Lady", a nawet próbowała swoich sił w modelingu. Na fali mody na "bycie fit" postawiła jednak ostatecznie na sport i zaczęła dzielić się z fanami przepisami na perfekcyjną, wysportowaną sylwetkę. Wieja została instruktorką fitness, wyspecjalizowała się w treningach na trampolinach, a nawet spróbowała swoich się w programie "Ninja Warrior Polska" - niestety, odpadła już na drugiej przeszkodzie.

W weekend okazało się, że kolejnym krokiem w sportowej karierze Patrycji jest... MMA! Podczas sobotniej gali Fame MMA do klatki zaproszono zwyciężczynię walki z Anną Andrzejewską, znaną z programu "Top model", Karolinę "Way of Blonde" Bruszczyńską. Jak się chwilę później okazało jej przeciwniczką w kolejnej walce będzie właśnie Wieja! Dziewczyny uścisnęły sobie dłonie i zrobiły do zdjęcia tradycyjny "face to face".



Fani MMA wiedzą już, czego można się spodziewać po Way of Blonde - zawzięta blondynka w dobrym stylu pokonała Annę Andrzejewską i ma spory apetyt na kolejne wygrane. Forma Patrycji jest natomiast zagadką - jak myślicie, ma szanse na triumf w klatce?





