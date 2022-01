Paulina Krupińska-Karpiel i Sebastian Karpiel-Bułecka od lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Owocem ich związku jest córka Antonina oraz syn Jędrzej.

Prezenterka pracuje w Warszawie, a na co dzień mieszka z rodziną na Podhalu. Stara się więc godzić macierzyństwo z pracą zawodową, a za pomocą mediów społecznościowych pokazuje, jak wygląda jej codzienność.



Tym razem Paulina Krupińska-Karpiel zdecydowała się opublikować zdjęcie najstarszej pociechy. Na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie Antoniny w długiej sukni oraz szpilkach. Można się domyślić, że ubrania pochodzą z szafy mamy, a 6-latka już zaczyna interesować się modą. "Jak to mówią: genów nie wydłubiesz" - napisała prezenterka.



Pod postem Pauliny Krupińskiej-Karpiel w mig pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani od razu zgodzili się z prezenterką i uznali, że Tosia przypomina mamę. "Cała Mamusia", "Godna następczyni" - można przeczytać pod zdjęciem. Czy Antonina ma zatem zamiar pójść w ślady mamy i zostać modelką?



