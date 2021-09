Paulina Sykut-Jeżyna na pokazie mody. Zadała szyku!

Paulina Sykut-Jeżyna wzięła udział w pokazie mody Gomez. Była jedną z wielu gwiazd, które wzięły udział w wydarzeniu sklepu z luksusowymi markami - na imprezie pojawiły się także m. in. Klaudia El Dursi, Maja Sablewska, Natasza Urbańska czy Angelika Mucha.



Paulina Sykut-Jeżyna w eleganckiej sukni

Paulina Sykut-Jeżyna zdecydowanie zadała szyku podczas pozowania fotoreporterom na ściance! Gwiazda zdecydowała się na bardzo elegancki, odpowiedni do sytuacji look. Wybrała czarną, długą suknię z długimi rękawami oraz intrygującym głębokim rozcięciem na udzie i ciekawym, głębokim dekoltem, które dodawały lekkości stylizacji.



Dzięki pasowi na talii, prezenterka podkreśliła swoją zgrabną sylwetkę. Poza tym, Paulina Sykut-Jeżyna postawiła na minimalizm i zrezygnowała z dodatków oraz biżuterii.





Zdjęcie Paulina Sykut-Jeżyna postawiła na klasyczną elegancję / Podlewski / AKPA

Zdjęcie Paulina Sykut-Jeżyna w minimalistycznej, prostej stylizacji zadała szyku / Podlewski / AKPA

Trzeba przyznać - Paulina Sykut-Jeżyna po raz kolejny zaprezentowała się jak prawdziwa gwiazda!





Paulina Sykut-Jeżyna. Kim jest?

Paulina Sykut-Jeżyna to pochodząca z Puław dziennikarka i prezenterka. Znana jest przede wszystkim z pracy na planie programu "Dancing with the stars Taniec z Gwiazdami". Trwa kolejna edycja programu - głośno jest nie tylko o celebrytach, którzy biorą w niej udział, ale także o gospodyni!





Instagram Post

Paulina Sykut-Jeżyna bierze także udział w nowej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo".





Instagram Post

