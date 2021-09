Katarzyna Cichopek pokazała syna. Wygląda jak jej brat!

Gwiazdy

Katarzyna Cichopek zaskoczyła fanów, wrzucając do sieci zdjęcie, do którego zapozowała z synem. Mały Adam jest już nastolatkiem i tak wyrósł, że można odnieść wrażenie, iż bardziej przypomina on jej brata niż dziecko. Spójrzcie sami!

Zdjęcie Katarzyna Cichopek jest mamą 7-letniej Heleny i 12-letniego Adama / Natasza Mludzik / East News