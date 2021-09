Joanna Liszowska pokazała zdjęcie z plaży. Tęskni za słońcem

42-letnia Joanna Liszowska znana m.in. z serialu "Przyjaciółki" ma sporo pracy na planie, ale pomimo tego zawsze stara się znaleźć czas dla swoich fanów w mediach społecznościowych.



Jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 189 tysięcy osób.



Niedawno aktorka zachwyciła swoich followersów, wrzucając do sieci fotkę z wakacji, do której zapozowała w kostiumie kąpielowym.



Zdjęcie prosto z plaży nieźle podniosło temperaturę w internecie!



Kocham i tęsknię za słońcem, a tego co za oknem nie widzę. Joanna Liszowska

Joanna Liszowska jak Shakira

Instagram Post

"Myślałam że Ty to Shakira", "Ale sexy , Shakira wymięka choć podobna do ciebie" - pisali w komentarzach zachwyceni fani gwiazdy, porównując ją na tym zdjęciu do znanej wokalistki.



Wy też dostrzegacie podobieństwo?



