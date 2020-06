Paulina z programu "Rolnik szuka żony" znów jest sama?

Program „Rolnik szuka żony” to niekwestionowany hit Telewizji Polskiej. Jedna z najlepiej zapamiętanych uczestniczek – Paulina Rykała – prawdopodobnie znów jest singielką.

Producenci misyjnego show chętnie chwalą się sukcesami w postaci kolejnych ślubów i przychodzących na świat dzieci.

Tymczasem nie wszystkim uczestnikom programu szczęści się w miłości. Należy do nich Paulina z piątej edycji, która była kandydatką na żonę Łukasza. Mężczyzna od początku grał na dwa fronty, by nieoczekiwanie odrzucić względy Pauliny i oświadczyć się Agacie (do ślubu nie doszło, para rozstała się).

Charakterna Paulina postanowiła wygarnąć mężczyźnie przed kamerami, co myśli o jego zachowaniu. Dzięki temu zdobyła sympatię telewidzów.

Nic dziwnego, że wielu fanów programu cieszyło się, gdy kobieta znalazła miłość w osobie tajemniczego Włocha. Paulina chętnie zamieszczała zdjęcia z partnerem w mediach społecznościowych.

Niestety, wszystkie wspólne fotografie zniknęły z jej instagramowego profilu! Takie gesty zazwyczaj zwiastują rozstanie, więc tak może być i w tym przypadku.

Niezależnie od wszystkiego, pani Paulinie życzymy dużo szczęścia!

