Możesz też dodać trochę sody oczyszczonej do wody, jeśli plamy są trudne do usunięcia.

Czasem białe buty stają się żółtawe - to może być efekt złego suszenia, starzenia się materiału lub użycia nieodpowiednich środków. Czy da się temu zaradzić? W wielu przypadkach jest to możliwe, w dodatku z użyciem produktów, które masz w domu (w łazience lub apteczce.

Możesz użyć kremu do butów lub oliwki dla dzieci, by nadać skórze połysk i zabezpieczyć ją.

Czystość na zewnątrz to jedno, ale wnętrze butów też się brudzi i zaczyna nieprzyjemnie pachnieć. To także kwestia higieniczna, której nie warto zaniedbywać.

Nie musisz kupować drogich środków do czyszczenia butów. Wiele skutecznych rozwiązań znajdziesz w kuchni lub łazience, o czym zapewne przekonałaś się, czytając powyższe instrukcje. Ogólnie najprostsze, uniwersalne domowe sposoby to:

Czego unikać? Jeśli chodzi o białe buty, to nie pierz ich w pralce, jeśli producent na to nie pozwala - mogą się zdeformować lub zniszczyć. Ponadto nie używaj wybielacza na bazie chloru, bo zamiast wybielić, spowoduje żółte plamy. Wreszcie nie susz butów ani na kaloryferze, ani na bezpośrednim słońcu - to prosta droga do przebarwień albo pęknięć na materiale.