Z pieczarek pozbywamy się końcówki trzonków, myjemy i delikatnie osuszamy ręcznikiem papierowym, by panierka nie odpadła od grzybów. Do pierwszego talerza wsypujemy mąkę, do drugiego przekładamy rozbełtane jaja, doprawione solą, pieprzem i papryką, do trzeciego wsypujemy bułkę tartą.