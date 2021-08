Gwiazda stara się podtrzymywać zainteresowanie fanów i twórców filmowych, regularnie pokazując się na czerwonych dywanach oraz na spacerach po Hollywood i wybierając przy tym dość kontrowersyjne stylizacje.

Aktorka nieustannie daje o sobie znać dzięki swoim bardzo odważnym stylizacjom. Na spacer z psami czy grę w tenisa potrafi ubrać się w prześwitującą bieliznę, co przyciąga paparazzi. Price prowadzi także Instagrama, gdzie dzieli się swoimi odważnymi kreacjami.

Phoebe Price - wpadka na korcie

Phoebe Price i tym razem zachowała się podobnie. Najpierw na spacerze, a następnie na korcie tenisowym pozowała paparazzim... odsłaniając pośladki!





Reklama

Zdjęcie Phoebe Price zdecydowała się na bardzo kusą sukienkę, która odsłania wszystko / Backgrid/East News / East News

Zdjęcie Phoebe Price słynie z kontrowersyjnego sposobu wywoływania zainteresowania mediów / Backgrid/East News / East News

Zdjęcie Czy to odpowiedni strój na kort tenisowy? Może być trochę niewygodnie! / Backgrid/East News / East News

Zdjęcie Phoebe Price znowu zaszokowała / Backgrid/East News / East News

Czy Phoebe Price wybrała dobry sposób na wywołanie zainteresowania sobą? Sami oceńcie.





Kim jest Phoebe Price?

Phoebe Price urodziła się w 1972 roku, w Alabamie. Swoją karierę zaczynała jako modelka, aczkolwiek jej marzeniem i ambicją zawsze było aktorstwo. Pragnienie to udało jej się zrealizować tylko w niewielkim zakresie - jak do tej pory Phoebe Price nie wybiła się w żadnej szczególnie dużej i istotnej produkcji.



Na swoim koncie ma natomiast role w produkcjach takich jak "Strawberries for the Homeless" czy "A Motor Lodge Rub". Zrobiła także furorę w serialu "Wilder days" oraz w filmie "Dorwać Smarta". Tam również nie wystąpiła w żadnej z kluczowych ról, ale jej wygląd zdecydowanie przykuwał uwagę widzów.



Przeczytaj też:



Aldona Grochal. Kim jest i w jakich produkcjach grała ukochana Andrzeja Grabowskiego?



Anita Sokołowska zachwyca gustem. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" wie, co jest modne!



Top of the Top Sopot Festival 2021. Edyta Górniak zaliczyła wpadkę! Znowu to zrobiła!



* * *



Zobacz więcej: