Planujesz podróż do Paryża? Możesz doznać rozczarowania

Wizyta w Paryżu doprowadza niektórych, do dość osobliwej dolegliwości, jaką jest syndrom paryski. Najczęścej występuje ona u turystów japońskich, którzy odwiedzając Paryż, odkrywają, że miasto nie spełnia ich oczekiwań. A ich wymarzony czy znany z literatury obraz Paryża różni się w znaczący sposób od rzeczywistości.

Syndrom opisano po raz pierwszy w 2004 roku we francuskim naukowym czasopiśmie psychologicznym “Nervure". Potwierdzono go w badaniu przeprowadzonym przez firmę Radical Storage wśród 140 tys. turystów, które wykazało, że Paryż zajmuje czołowe miejsce w rankingu najbardziej rozczarowujących i przereklamowanych miast na świecie - czyli Hongkongu, Seulu, Bangkoku i Singapuru

Jeśli natomiast chcemy doświadczyć pozytywnego zaskoczenia, zamiast do Paryża warto udać się do Sztokholmu. Stolica Szwecji może i nie wydaje się tak romantyczna i magiczna jak Paryż, jednak od stolicy zakochanych odróżnia ją to, że nie przyprawia turystów uczucie lęku i rozczarowania, wręcz przeciwnie, budzi miłe zaskoczenie.

Obok Sztokholmu, w zestawieniu miast, które budzą miłe zaskoczenie, znalazł się również: Dubaj, Kapsztad, Amsterdam, Kuala Lumpur.

