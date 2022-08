„Piękna Nimfa” szaleje na wakacjach. Małgorzata Opczowska pozuje w skąpym bikini

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Małgorzata Opczowska szaleje na wakacjach. Gwiazda TVP opublikowała zdjęcie, do którego pozuje w skąpym bikini. Fani nie szczędzą zachwytów nad zgrabną sylwetką Opczowskiej. „Piękna Nimfa” czy „piękna rusałka” to tylko niektóre z komplementów skierowanych do prezenterki TVP.

Zdjęcie Małgorzata Opczowska opublikowała zdjęcia z wakacji. Gwiazda TVP pozuje w skąpym bikini / Artur Zawadzki/REPORTER / East News