Prezydent Polski wraz z Pierwszą Damą uczestniczyli ostatnio w 11. edycji "Narodowego Czytania". Para prezydencka czytała fragment dzieła Adama Mickiewicza - "Ballady i romanse". Agata Kornhauser-Duda zachwyciła swoją kreacją w warszawskim Ogrodzie Saskim.

Agata Kornhauser-Duda w zwiewnej kreacji

Agata Kornhauser-Duda ubrała sukienkę do kostek, z długimi rękawami, o niebiesko-zielonkawym odcieniu. Kreacja była we wzory - biało-różowe kwiaty. Pierwsza Dama dobrała do stylizacji różowy pasek, szpilki w tym samym kolorze i subtelną biżuterię.

Żona prezydenta Polski uwielbia tego rodzaju stylizacje. Często wybiera sukienki w pastelowych kolorach, lubi również kwieciste wzory. Agata Kornhauser-Duda jest także wierna swojej fryzurze - krótko ściętym blond włosom, oraz delikatnemu makijażowi.

