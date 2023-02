Polka jedną z najpiękniejszych WAGs. Kim jest Claudia Kowalczyk?

Polska WAGs olśniła Brytyjczyków urodą

Piłka nożna od dawna przestała sprowadzać się wyłącznie do sportowej rywalizacji. Ogromne zainteresowanie budzą także kwestie finansów, ale i prywatnego życia piłkarzy. Ich żony i partnerki nazywane WAGs, co jest skrótem od angielskich słów “Wives and Girlfriends", budzą niemałe zainteresowanie mediów, szczególnie tych plotkarskich i nie rzadko korzystają ze sławy partnera, stając się celebrytkami i influencerkami.



Instagram Post Rozwiń

Ostatnio do grona polskich WAGs docenianych za granicą dołączyła Claudia Kowalczyk — partnerka Jakuba Kiwiora, nowego zawodnika Arsenalu Londyn. “The Sun" uznało ją za jedną z najpiękniejszych nowych WAGs w lidze angielskiej. Dziennik określił Claudię Kowalczyk jako “olśniewającą blondynką".



Reklama

Zobacz również: Żona Messiego bryluje na salonach. Skradła show jaskrawą stylizacją



Instagram Post Rozwiń

Kim jest Claudia Kowalczyk? Partnerka Jakuba Kiwiora?

Partnerka Jakuba Kiwiora wzbudziła zainteresowanie brytyjskich mediów nie tylko ze względu na swoją urodę, ale także osiągnięcia. Prasa i portale internetowe podkreślają, że kobieta występująca w social mediach pod pseudonimem Redheaded i obserwowana przez 70 tysięcy osób, jest właścicielką marki odzieżowej adresowanej do tancerzy, influencerką, mistrzynią twerku z 2017 r. i półfinalistką “European Twerk Champions" z 2018 r.



Instagram Rolka Rozwiń

Tancerka chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoją pracą, podróżami. Na jej profilu można odnaleźć wiele zdjęć z Jakubem Kawiorem oraz ukochanym pieskiem. Pod wieloma jej wpisami pojawiły się ostatnio także komentarze kibiców piłkarskich:

“Witamy w Arsenalu"

“FANI Arsenalu byli TU"

“Rodzina Arsenalu"

I wiele innych tego typu wpisów. To pokazuje jak dużym zainteresowaniem, cieszą się żony i partnerki piłkarzy wśród fanów futbolu.



Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Anna Lewandowska zabrała Klarę do fryzjera. Ale metamorfoza!