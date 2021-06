Doda na Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie

Doda tworzy muzykę na pograniczu popu i rocka i nigdy nie ukrywała, że woli mocniejsze brzmienie. W 2017 roku wystąpiła jako support przed koncertem Guns N'Roses, a z samym gitarzystą zespołu, Slahs'em, zna się od 2015 roku.

Wówczas Doda pokazała na co ją stać na rockowej scenie.



Tym razem gwiazda po 1,5 rocznej przerwie pojawiła się na wielkim wydarzeniu jakim jest Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie i nie ukrywała, że jest z tego powodu bardzo podekscytowana.



Tak jak wszyscy przypuszczali, scena dosłownie zapłonęła, gdy Doda na nią weszła. Jednak to, co działo się za kulisami, przeszło wszelkie oczekiwania.



Doda i zespół Maneskin razem?!

Podczas Festiwalu swój występ piał także włoski zespół Maneskin, który podbił szturmem Europę, po tym jak wygrał on Eurowizję 2021.



Jak nietrudno się domyślić, Doda postanowiła poznać się z członkami Maneskin i od razu między nimi zaiskrzyło.



Polska wokalistka opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie z Damiano Davidem, Victorią De Angelis, Thomasem Raggi oraz Ethan'em Torchio.



Fani nie mogli ukryć ekscytacji, gdy zobaczyli zdjęcie i od razu zaczęli snuć domysły o współpracy Doroty Rabczewskiej z Maneskin.



"Marzenie zobaczyć was razem na scenie", "Wszyscy idole na jednym obrazku", "Ale by było niezłe combo: Doda i Maneskin" - mogła przeczytać komentarze fanów Doda pod zdjęciem, które opublikowała.

Doda już niejednokrotnie udowodniła, że niemożliwe nie istnieje, więc wszystko jest do zrealizowania. Z pewnością taki wspólny występ przeszedłby do historii.



