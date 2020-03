Przełom w karierze Majki Jeżowskiej

Po 40 latach pracy artystycznej Majka Jeżowska pierwszy raz będzie jurorem w programie na żywo. W „Star Voice. Gwiazdy mają głos” oceniać będzie umiejętności wokalne znanych Polaków.

Zdjęcie Majka Jeżowska jest jurorką w nowym programie muzycznym /Tomasz Urbanek /East News

Dla Jeżowskiej ważne jest to, że może pokazać się jako wszechstronna artystka. Uwiera ją bowiem wizerunek ikony piosenki dziecięcej.

Chociaż przez lata omijały ją programy typu "Idol", "The Voice" czy "Mam talent", nie oznacza to, że Jeżowska nie ma żadnego doświadczenia w zakresie jurorowania.



- Jestem przewodniczącą jury fantastycznego Festiwalu Piosenki Majki Jeżowskiej "Rytm i melodia" w Radomiu. To jest jedyny taki festiwal osoby żyjącej, na którym śpiewa się wyłącznie moje piosenki, moje kompozycje - mówi artystka.

Przez lata, z konieczności, była surowym jurorem dla dzieci i młodzieży.



- Jednego dnia przesłuchiwałam około 100 osób w różnym wieku i musiałam bardzo szybko podejmować decyzje, żeby nie trzymać ich w napięciu. Nauczyłem się więc szybko myśleć, oceniać, podejmować decyzje, wychwytywać to, co jest najważniejsze. Ale za każdym razem, a robię to od 15 lat, serce mi pęka, kiedy muszę wyczytać listę najlepszych dzieci. Wtedy widzę łzy pozostałych uczestników, miny rozczarowanych rodziców, bo przyjechali na ten festiwal z drugiego końca Polski, itd. Ale takie jest życie - opowiada Jeżowska. Tych, którzy odpadli pociesza, daje im nadzieję, że na innym festiwalu, przy innym repertuarze, może im pójść lepiej.