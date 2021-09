Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan świętują pięć lat małżeństwa

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan tworzą jedną z najbardziej znanych i lubianych par w polskim show-biznesie. Gdy w 2013 roku zaczęli się spotykać, ich związek był szeroko komentowany przez media. Nikt nie wróżył, że relacja celebrytów zakończy się ślubem i potrwa tak długo.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan wzięli ślub w 2016 roku. Od tego czasu zakochani są właściwie nierozłączni. Chętnie dzielą się z fanami zarówno życiem prywatnym, jak i zawodowym. Uczestniczą razem w imprezach branżowych, podróżują i zwiedzają świat.

Instagram Post

Małżeństwo wspólnie wychowuje synka. Henio Majdan przyszedł na świat w czerwcu 2020 roku. Od tego czasu jest oczkiem w głowie rodziców. Były piłkarz ma bardzo dobry kontakt z synami Małgorzaty Rozenek z poprzedniego małżeństwa. Razem stanowią zgraną, patchworkową rodzinę.

Radosław Majdan opublikował wzruszający wpis

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan świętują 5. rocznicę ślubu. Z tej okazji były piłkarz opublikował na Instagramie romantyczny wpis, w którym podsumowuje lata spędzone u boku wybranki. Majdan zdradził również, jaki prezent podarował żonie. Małgorzata Rozenek otrzymała ogromny bukiet kwiatów. Celebrytka na zdjęciu z mężem wygląda na wzruszoną. Trudno się dziwić, wyznanie chwyta za serce.

"Dzisiaj mija 5 lat od kiedy mój Pyś powiedział Tak. To był fantastyczny czas, który dał nam, nie tylko nowe miejsca na świecie, które poznawaliśmy razem, czy piosenki, które znaczą dla nas wiele, filmy, które będziemy oglądać po raz kolejny przeżywając te same sceny, ale przede wszystkim, dał nam cudownego Synka. Always remember us this way" - napisał Radosław Majdan.

Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan, Radosław Majdan w dniu ślubu / AKPA

W komentarzach błyskawicznie zaczęły pojawiać się gratulacje od fanów. Obserwatorzy życzyli parze kolejnych lat w zdrowiu i szczęściu. Internauci docenili również gest Radosława Majdana. "Że Pan pamięta datę. Dużo miłości dla was" - napisała jedna z użytkowniczek aplikacji.

Kolejnych, ale nie 5-ciu, a 50-ciu wspólnych lat życzę

Pięknie napisane. Bądźcie zawsze tacy szczęśliwi

Instagram Post

Instagram Post

