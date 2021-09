Radosław Pazura i Dorota Chotecka na zdjęciu sprzed 32 lat. Tak wyglądali

Radosław Pazura i Dorota Chotecka to jedna z par, które cieszą się najdłuższym stażem w polskim show-biznesie. Aktorska para wzięła ślub w 2003 roku, niedługo po dramatyczny wypadku samochodowym, w którym wziął udział Radosław Pazura. Aktor cudem wyszedł cało ze zdarzenia, a moment wypadku zmienił życie jego oraz jego partnerki Doroty Choteckiej - obydwoje od tamtej pory stali się katolikami, którzy przyznają się do wiary i pokazują swoje przywiązanie do niej.

Radosław Pazura i Dorota Chotecka. Oto ich zdjęcie sprzed 32 lat

Radosław Pazura i Dorota Chotecka zaczęli związek jednak długo przed zawarciem małżeństwa, bo już 32 lata temu. Aktorka opublikowała na swoi Instagramie zdjęcie, które pokazuje, jak wyglądały początki relacji z Radosławem.



Jak wyglądali trzy dekady temu? Chociaż para zmieniła się mocno, jest nie do podrobienia! Dorota Chotecka nosiła brązowe, półdługie włosy - czyli zupełnie inna fryzurę niż tę, z której jest znana dzisiaj. Mimo to nie da jej się z nikim pomylić - charakterystyczne rysy twarzy zostały. Podobnie u jej przyszłego męża - Radosław Pazura nosił długie włosy w kolorze kasztanowym.





Instagram Post

"U teściów. Wspominamy. Jak było 32 lata temu" - dodała w opisie pod zdjęciem Chotecka.





Radosław Pazura i Dorota Chotecka. Fani są zachwyceni

Zdjęcie jest nie tylko wspaniałą pamiątką dla aktorskiej pary - okazało się także wyjątkową niespodzianką dla fanów! Użytkownicy wychwalali wspólną fotografię i komplementowali Radosława i Dorotę.





Piękni i młodzi zawsze!

Piękne wspomnienia

Super!

Pojawiły się także życzenia kolejnych szczęśliwych wspólnych lat:





Kolejnych wielu lat w szczęściu!

