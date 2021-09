Nieślubny syn księcia Alberta skończył 18 lat! Ma szansę na tron?

10 grudnia 2014 roku żona księcia Alberta, księżna Charlene urodziła bliźniaki - córkę Gabrielę i syna Jakuba. Książę towarzyszył żonie podczas porodu, która ostatecznie musiała przejść zabieg cesarskiego cięcia. Mały Jakub automatycznie zajął pierwsze miejsce w linii sukcesji monakijskiego tronu, a księżniczka Gabriela miejsce drugie. Bliźniaki to jednak nie jedyne dzieci księcia!

Nieślubne dzieci księcia Alberta: Alexandre ma siostrę!

24 sierpnia 2003 roku togijska stewardesa linii Air France, Nicole Tossoukpé (dziś Coste) urodziła syna, Eryka Aleksandra Stefana Tossoukpé. Kobieta poinformowała księcia Alberta, że jest ojcem jej dziecka, a ten obiecał, że po wykonaniu niezbędnych badań genetycznych uzna syna. Tak się jednak nie stało, więc urażona Nicole zgłosiła sprawę mediom i rozpętała prawdziwą burzę. Ostatecznie w lipcu 2005 roku Albert wystosował oficjalne oświadczenie, w którym przyznał, że chłopak jest jego synem, a kilka lat później nazwisko potomka zmieniono na Grimaldi - Coste.





Historia syna z nieprawego łoża to nie jedyna perełka w biografii księcia - w 2006 roku Pałac Książęcy zmuszony był wydać jeszcze jedno oświadczenie, w którym książę przyznał się do posiadania córki Jaśminy.

W 1991 roku Albert miał romans z kelnerką ze Stanów Zjednoczonych, Tamarą Rotolo. Choć kobieta była mężatką, nigdy nie ukrywała kto jest ojcem jej dziecka - w 1992 roku urodziła córkę Jaśminę, a w akcie urodzenia w rubryce na dane ojca wpisano Alberta. Rok później książę spotkał się z córką, ale nie miał zamiaru uznać dziecka - nie przeprowadzono badań genetycznych, a sąd uznał sprawę za zakończoną.



W 2006 roku Pałac Książęcy wydał jednak nagle oświadczenie, w którym Albert uznał Jaśminę za córkę, a ona sama zmieniła nazwisko na Grimaldi. Jaśmina mieszka w Stanach, ale mimo to utrzymuje kontakt z ojcem, macochą i przyrodnim rodzeństwem. Przyjaźni się także z Alexandre'm.

Kilka dni temu na Instagramie Jaśminy ukazało się zdjęcie z jej przyrodnim bratem. Rodzeństwo pozuje na balkonie, świętując 18-stkę Alexandre'a, a Jaśmina podsumowała zdjęcie jednym zdaniem: Świętujemy! Wszystkiego najlepszego mój młodszy bracie!



Nieślubne dzieci księcia Alberta: Kto ma szansę na tron?

Pierwsze w kolejności do tronu są bliźniaki, dzieci Alberta i Charlene, Gabriela i Jakub. Zarówno Jaśminie jak i Alexandre'owi nie przysługuje bowiem miejsce w linii sukcesji monakijskiego tronu - ich rodzice nie wzięli bowiem ślubu. Oboje są jednak uprawnieni do dziedziczenia majątku po swoim ojcu na równi z jego legalnymi potomkami.

Księżna Charlene nigdy nie komentowała publicznie romansów swojego męża choć wielokrotnie plotkowano, że jest w tym małżeństwie nieszczęśliwa, a jej słynne zdjęcia ślubne, na których zalewa się łzami są dla wielu dowodem na to, że została do małżeństwa zmuszona.

Nazywana "najsmutniejszą księżną świata" Charlene przebywa obecnie w RPA, gdzie dochodzi do siebie po ciężkiej infekcji laryngologicznej. Końcem sierpnia na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje u boku męża, który po dłuższym okresie rozłąki mógł w końcu ją przytulić. Mamę odwiedziły także urocze bliźniaki. Mamy nadzieję, że wszystkie kryzysy i problemy para ma już za sobą!





