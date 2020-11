Rebel Wilson osiągnęła wymarzoną sylwetkę

Aktorka schudła ponad 20 kg i wreszcie z dumą staje na wadze.

Zdjęcie Tak wyglądała Rebel w lutym 2019 roku /Getty Images

Rebel Wilson rok temu postanowiła schudnąć. Aktorka znana z ról zabawnych grubasek miała dość ograniczeń, które narzucało jej własne ciało.

Australijka pokazała na Instastories, że obecnie waga wskazuje 74,6 kg, co oznacza, że Wilson osiągnęła już wyznaczony wcześniej cel - 75 kg.

Gwiazda przeszła na rozsądną dietę - ograniczyła cukier, wyłączyła produkty, na które ma nietolerancję oraz pilnowała systematycznych posiłków. Dodatkowo trenowała aż 6 razy w tygodniu, co z pewnością przyspieszyło spadek ok. 20 kg.

40-latka przyznała, że nie chodzi o same cyferki, ale o konkretny cel, do którego dążyła i który motywował ją do ciągłej pracy.



