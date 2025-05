Jeśli myślimy, że ślimaki to sympatyczne stworzenia, to jesteśmy w grubym błędzie. Owszem, mogą być dla niektórych całkiem urocze, ale niewiele trzeba, aby zainteresował się naszym ogrodem, a szczególnie roślinami na nim zgromadzonymi. Żarłoczne mięczaki lubują się nie tylko w młodych liściach, ale mogą zjadać również owoce, warzywa oraz nawet całe pędy roślin. Niestety, walka ze ślimakami nie jest łatwa. Często żerują w nocy, skrzętnie się chowają przed ludzkim okiem i błyskawicznie się mnożą.

Co jeszcze można zrobić, aby ślimaki nie plądrowały naszego ogrodu? Wystarczy sięgnąć po rośliny, za którymi mięczaki nie przepadają. Żurawka, ciemiernik, krwawnik, rudbekia, rozplenica japońska, jeżówka purpurowa, tawułka, turzyca, bodziszek - oto część roślin, które wydzielają dla ludzi przyjemny zapach, ale niekoniecznie miły dla ślimaków. Jeśli chcemy, aby zwierzęta nie niszczyły naszych upraw, to warto zaprosić te dekoracyjne rośliny do ogrodu. Można stworzyć z nich rabaty albo po prostu posadzić dookoła grządek z uprawianymi warzywami, by mieć pewność, że ślimaki się nie prześlizną.