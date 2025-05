To prawdziwy skarb wśród dzikich roślin, który śmiało może konkurować z bardziej cenionym czosnkiem niedźwiedzim. W przeciwieństwie do niego czosnaczek pospolity ( Alliaria petiolata ) nie jest pod ochroną i występuje na terenie całego kraju. Bywa uznawany za chwast, ponieważ rozrasta się szybko i radzi sobie zarówno na obrzeżach ogrodów, jak i wilgotnych łąkach, zaroślach (zwłaszcza na brzegach lasów liściastych), nieużytkach czy poboczach dróg. Szczególnie upodobał sobie miejsca wilgotne i zacienione.

Należy do rodziny kapustowatych. Zielone łodygi mogą osiągać wysokość do 30 do 100 cm. Ząbkowane liście przypominają nieco bluszcz i przyjmują trójkątny lub sercowaty kształt. Od kwietnia do czerwca zauważyć można także białe, drobne kwiaty zebrane w grona. Uznanie wśród zielarzy i miłośników naturalnego odżywiania zdobyły również pędy i nasiona, lecz to liście zdecydowanie są najbardziej pożądanym surowcem. Dlaczego?