Rhian Sugden odrzuciła zaloty Cristiano Ronaldo

Rhian Sugden, brytyjska piękność, która robi karierę jako modelka prezentująca damską bieliznę, jest obiektem westchnień wielu mężczyzn.

To właśnie z nią pragnął być Cristiano Ronaldo, ale piękna Rhian odrzuciła jego zaloty!

W 2018 roku postanowił zdobyć jej numer telefonu i napisać do niej. Jak się szybko okazało, sportowiec był dość nachalny w swoich wiadomościach, a modelka sukcesywnie odrzucała jego zaloty. Cristiano był niezwykle zawiedziony.



"Miałam już tego dosyć. Odpisałam mu, że nie jestem zainteresowana spotkaniem, a poza tym mam narzeczonego. On jednak ciągle bombardował mnie wiadomościami"- powiedziała Rhian Sugden w jednym z wywiadów.



Oliver Mellor - kim jest mąż Rhian Sugden?

Ona za to była i wciąż jest zakochana w innym mężczyźnie. Serce modeli zdobył Oliver Mellor, aktor i były trener personalny.

Rhian i Oliver wzięli ślub we wrześniu 2018 roku nad Morzem Śródziemnym. Podczas romantycznej uroczystości towarzyszyli im najbliższa rodzina i przyjaciele. Od tamtej pory para jest niezwykle ze sobą szczęśliwa, chociaż i oni przeżyli tragedię w swoim związku.



Przeszli wielokrotnie przez procedurę zapłodnienia in vitro, ale rezultatów nie było widać. Dziś już pogodzili się z tym, że nie będą mieli dzieci.



Chociaż dziś wiodą spokojne i pełne miłości życie, to Rhian Sugden rzadko chwali się mężem. Tym razem jednak zrobiła wyjątek i na swoim profilu w mediach społecznościowych pokazała zdjęcie swoje i męża:



"Rzadko pokazuje zdjęcia, na których jest on, ale kiedy już to zrobię..." - napisała zaczepnie Rhian Sugden pod zdjęciem, gdzie czule obejmuje męża.



Instagram Post

Instagram Post

