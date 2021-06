Rhian Sugden podgrzała atmosferę jednym zdjęciem!

Gwiazdy

Rhian Sugden, brytyjska modelka wie, jak rozgrzać swoich fanów. Na jej profilu w mediach społecznościowych co jakiś czas pojawiają się gorące zdjęcia. Gwiazda pozuje głównie w kompletach bielizny, które reklamuje i wygląda na to, że robi to całkiem nieźle.

Zdjęcie Rhian Sugden niezmiennie zachwyca swoimi wdziękami fanów w swoich mediach społecznościowych / Agencja FORUM