Rhian Sugden pokazała frywolne zdjęcie!

Rhian Sugden to piękna, angielska modelka, która swego czasu uczestniczyła w aferze z Cristiano Ronaldo. Teraz gwiazda pochwaliła się nowym zdjęciem, na którym więcej odsłania niż zasłania.

Zdjęcie Rhian Sugden jest piękną dziewczyną, która spodobała się Cristiano Ronaldo /Nat Jag /Getty Images

Stała się rozpoznawalna na całym świecie, gdy wyjawiła, że znany piłkarz Cristiano Ronaldo nęka ją wiadomościami. Cała sytuacja wydarzyła się w 2018 roku i od tego momentu piękną Rhian obserwuje w mediach prawie 450 tysięcy osób.

Nachalne wiadomości piłkarza przyniosły Rhian sławę i rozgłos.



W mediach opowiadała wtedy, że Cristiano gorąco namawiał modelkę na spotkanie, a ta pozostawała nieugięta.



"Miałam już tego dosyć. Odpisałam mu, że nie jestem zainteresowana spotkaniem, a poza tym mam narzeczonego. On jednak ciągle bombardował mnie wiadomościami"- powiedziała Rhian Sugden w jednym z wywiadów.



Ta sytuacja to już przeszłość, a gwiazda cieszy się spokojnym życiem, którym chwali się w mediach społecznościowych. Najnowsze zdjęcie modelki wzbudziło podziw jej fanów.



Sugden pozuje w skąpym komplecie bielizny i to nie pierwszy raz, kiedy pokazuje tak kuszące zdjęcia!

