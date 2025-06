Piękny region z własnym językiem. Dogadasz się z Kaszubami?

Język kaszubski to język zachodniosłowiański, należący do grupy lechickiej – tej samej, co język polski. Jest bezpośrednim potomkiem języków dawnych Pomorzan, którzy zamieszkiwali wybrzeża Bałtyku od wieków. Dziś uznawany jest za jedyny język regionalny w Polsce, co daje mu specjalny status prawny.