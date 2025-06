Trzymają je na strychu lub w szafie, a mogą zarobić krocie. Nawet kilka tysięcy

Rynek porcelany z PRL-u to dziś nie tylko sentymentalna podróż, lecz inwestycja. Pełne serwisy od cenionych manufaktur mogą dać niezły zarobek. Kluczem są marka, stan zachowania, rzadkość wzoru i kompletność zestawu. Jaka porcelana z PRL-u jest poszukiwana? Jeśli masz egzemplarze z Ćmielowa, Wałbrzycha, Chodzieży czy Bogucic - warto je dokładniej zbadać i wystawić na platformach aukcyjnych lub antykwarycznych. Ich wartość wynika z uznanej jakości i unikalnego wzornictwa .

Inna porcelana z PRL-u często poszukiwana to ta, którą wyróżnia ręczna dekoracja . Szczególnie cenione są przedmioty z tłoczeniami, złoceniami, kwiatowymi motywami czy ręcznie malowane, w tym projekty z ograniczonym nakładem. Wysoką cenę osiągają kompletne serwisy obiadowe lub kawowe . Jeżeli posiadamy 12 lub 22-częściowe możemy liczyć na spory zarobek. Na strychu warto szukać także waz, dzbanków i figurek . Rzadkie kolekcjonerskie okazy także warte są fortunę.

Dlaczego porcelana z PRL-u jest tak pożądana ? Przede wszystkim ceny determinuje moda. Jeszcze niedawno stara porcelana z PRL-u lądowała na śmietnikach, dziś projektanci wnętrz łączą dawne elementy dekoracji z nowoczesnymi trendami. Co więcej, stara porcelana wykonana była często z niezwykłą dbałością. Na tle współczesnej, masowej i jednocześnie nudnej, powtarzalne produkcji porcelana z PRL-u wybija się ponadczasowością .

Ceny porcelany z PRL-u potrafią sięgać oszołamiających kwot . Aktualnie na rynku poszukiwane są wazony w oryginalnych kształtach. Wśród nich znajdują się wazony typu "radiant" i "asteroid", charakteryzujące się futurystycznymi formami. Te osiągają ceny od 500 do nawet 4000 zł. Najwięcej można zarobić za rzadkie figurki artystyczne z PRL-u. Ile można zarobić na porcelanie rodem z PRL? Przykładowe ceny osiągają mniej więcej:

serwisy kawowe - w zależności od marki, wzoru i stanu od 300 do 5000 zł

filiżanki i kubki - od 50 do 300 zł;

pełne serwisy obiadowe: od 800 do 3000 zł;

pojedyncze talerze obiadowe - od 30 do 150 zł;

Proste i popularne modele zagwarantują zarobek mniej więcej na poziomie 100 zł. Rzadkie egzemplarze kryształów to zarobek na poziomie od 2000 do 3000 zł. W przypadku kieliszków i szklanek z PRL-u na aukcjach można zarobić od 20 do 1000 zł. Wyższy przedział cenowy zarezerwowany jest jednak dla kompletów.