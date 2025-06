Wszystko zaczęło się od badania Henry'ego Moore'a z 1922 roku, które dziś może budzić uśmiech, ale było jednym z pierwszych prób zrozumienia, o czym rozmawiają kobiety i mężczyźni . Psycholog przysłuchiwał się przypadkowym rozmowom na nowojorskiej ulicy Broadway, zapisując to, co usłyszał.

Zmiany w tematach rozmów to nie tylko ciekawostka - to także barometr przemian społecznych. Kiedy kobiety miały ograniczony dostęp do rynku pracy, rozmowy o modzie i rodzinie dominowały, bo były po prostu bliższe ich codzienności . Dziś, gdy coraz częściej pełnią role zawodowe, tematy związane z finansami , technologią czy polityką są tak samo obecne w ich słowniku, jak u mężczyzn.

Z kolei mężczyźni coraz śmielej mówią o emocjach, związkach i życiu rodzinnym . Nie jest już wstydem mówić o trudnościach, wątpliwościach czy relacjach - to znak współczesnej dojrzałości emocjonalnej. Popularność podcastów i formatów typu "męska rozmowa" pokazuje, że panowie również potrzebują przestrzeni do dzielenia się przeżyciami .

Psychologowie zwracają uwagę, że same tematy to jedno - drugie to sposób prowadzenia rozmowy. Kobiety częściej używają języka wspierającego, skłonne są do aktywnego słuchania i zadawania pytań. Mężczyźni częściej przyjmują ton informacyjny lub rywalizacyjny, zwłaszcza w rozmowach z innymi mężczyznami. To jednak również się zmienia - na przykład w relacjach partnerskich różnice w stylu komunikacji coraz bardziej się zacierają.