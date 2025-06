Jednym z najbardziej niezdrowych modeli są japonki, czyli klapki z cienkim paskiem między palcami. Choć wydają się lekkie i wygodne, to przy każdym kroku zmuszają palce do kurczowego trzymania podeszwy. To zaburza naturalny sposób chodzenia i prowadzi do przeciążenia ścięgien, bólu łydek i problemów z łukiem stopy. Podobnie działają klasyczne baleriny i płaskie sandały bez jakiegokolwiek wsparcia dla stopy. Brak amortyzacji sprawia, że każdy krok odbija się nie tylko na śródstopiu, ale i na kolanach oraz dolnym odcinku kręgosłupa. Wysokie koturny i sandały na obcasie to kolejna letnia pokusa, której warto się przyjrzeć krytycznie. Latem stopy naturalnie puchną, a ciężar ciała przenosi się na przodostopie. Chodzenie w takim obuwiu może powodować ucisk, otarcia i przewlekłe bóle stawów śródstopia. Im wyższy obcas i mniej stabilna podeszwa, tym większe ryzyko kontuzji.

Najważniejsze jest to, by but trzymał się stopy. Modele z paskiem za piętą lub wyprofilowaną wkładką dają większe poczucie stabilności i minimalizują ryzyko otarć. Dobrze też, by podeszwa była elastyczna, ale nie zbyt cienka - powinna zginać się w miejscu naturalnego przetaczania stopy, czyli pod palcami. Coraz więcej letnich butów ma profilowaną wkładkę z delikatnym wsparciem dla łuku stopy - to zdecydowany plus, szczególnie jeśli planujemy dłuższe spacery. Dobrze, jeśli wkładka jest oddychająca, co ogranicza potliwość i ryzyko grzybicy.