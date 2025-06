Mikrofalówka to dla wielu podstawowy sprzęt w kuchni. Szczególnie sprawdza się wtedy, gdy trzeba szybko coś zjeść, a nie ma czasu na gotowanie. Wystarczy kilka minut i gotowe - obiad z poprzedniego dnia, gotowe danie ze sklepu albo poranna kawa znowu są ciepłe. Do tego obsługa jest prosta i intuicyjna, więc nawet dzieci czy starsze osoby radzą sobie bez problemu. W mikrofalówce można podgrzewać naprawdę wiele rzeczy. W sklepach znajdziemy mnóstwo dań gotowych, które są wręcz stworzone do podgrzewania w mikrofali . Ale warto wiedzieć, że są też produkty i opakowania, których absolutnie nie powinno się tam wkładać. Mogą zaszkodzić zdrowiu, zepsuć smak potrawy albo uszkodzić samą kuchenkę.

Nie chodzi tylko o opakowanie. Sama zawartość talerza też może być problematyczna. Niektóre produkty tracą smak i wartości odżywcze. Inne mogą się stać niebezpieczne - szczególnie jeśli zostały źle przechowane. Co powinno wzbudzić czujność?

1. Jajka w skorupce

To najczęstszy "mikrofalowy" błąd. Jajko podgrzewane w całości wybucha, bo para nie ma jak się wydostać. Efekt? Bałagan w kuchence albo, co gorsza, oparzenie.

2. Ostre papryczki

Chili, jalapeño, habanero - podgrzewanie ich w mikrofali to jak zabawa z gazem pieprzowym. Wysoka temperatura uwalnia kapsaicynę, która unosi się w powietrzu. Po otwarciu mikrofalówki możesz dostać ostrym gazem w oczy i gardło.

3. Mleko dla niemowląt

Wielu rodziców korzysta z mikrofalówki, by szybko podgrzać butelkę. Problem? Mikrofalówka podgrzewa nierówno. Jedna część płynu może być zimna, inna - wrząca. To może skończyć się poparzeniem u dziecka.