Rita Ora jako diablica

Piosenkarka po raz kolejny udowodniła, że świetnie się czuje we własnym ciele.

Zdjęcie Zdjęcia z Halloween to nie pierwsze seksowne fotki Rity Ory. /East News

Halloween to święto uwielbiane przez celebrytów na całym świecie. To okazja, by pokazać się w zaskakujących, strasznych, a często bardzo odważnych kreacjach.

Reklama

Wydaje się, że piosenkarka Rita Ora, nie mogła wykorzystać mrocznego święta lepiej. Zdjęcia w stroju diablicy, które wrzuciła na swojego Instagrama, robią naprawdę ogromne wrażenie.

29-latka ma na sobie czerwony, bardzo obcisły i całkiem prześwitujący kombinezon, w którym lateksowe pasy zakrywają "strategiczne" punkty.

Do tego rogi, biżuteria i niebotycznie wysokie krwistoczerwone szpilki i wizerunek diabła wcielonego, kuszącego do złego, gotowy!

Te zdjęcia mają w chwili pisania tekstu prawie 360 tysięcy lajków. Jakoś nas to nie dziwi...