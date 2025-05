Kiedy wypada majowa pełnia Księżyca?

W 2025 roku pełnia Księżyca przypada w poniedziałek, 12 maja o godzinie 18:58 czasu polskiego. Będzie to tzw. Kwiatowy Księżyc, nazwany tak przez rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej ze względu na obfite kwitnienie roślin w tym czasie. Astrologicznie jednak nie nazwa ma tutaj znaczenie, a znak zodiaku, w którym znajdzie się Księżyc. Majowa pełnia przypada na czas głębokiego, intensywnego Skorpiona. To zdeterminuje mocny charakter tego zjawiska.

Co przyniesie majowa pełnia w Skorpionie?

Pełnia w znaku Skorpiona to czas emocjonalnej intensywności, odkrywania prawd, które wcześniej były niewygodne lub wypierane. Może przynieść nagłe zakończenia, zwroty akcji i momenty olśnienia. Skorpion to znak transformacji, związany z procesami śmierci i odrodzenia - nie dosłownie, lecz symbolicznie. Coś może się zakończyć, by ustąpić miejsca czemuś nowemu.

Wiele osób może poczuć potrzebę oczyszczenia - zarówno duchowego, jak i relacyjnego. To moment, by zrezygnować z toksycznych przyzwyczajeń, relacji opartych na kontroli lub zależności oraz wszystkiego, co hamuje rozwój. Jednocześnie wzrasta potrzeba intymności, autentyczności i głębokich więzi. To doskonały czas na refleksję, pracę z podświadomością, rytuały transformacyjne i uzdrawianie emocji. Skorpion nie boi się ciemności - on z niej czerpie siłę.

Które znaki odczują pełnię Kwiatowego Księżyca najmocniej?

Skorpiony, jako gospodarze tej pełni, będą podczas Kwiatowego Księżyca w centrum wydarzeń. To dla nich moment kulminacyjny, który może przynieść silne emocje, potrzebę zmian, a także konfrontację z czymś, co dotąd było ignorowane.

Byki (znak opozycyjny do Skorpiona) mogą poczuć napięcie między tym, co znane i stabilne, a tym, co nieuniknione i wymykające się kontroli. Mogą być zmuszone do porzucenia wygody na rzecz wewnętrznego rozwoju.

Lwy i Wodniki mogą doświadczyć wewnętrznego rozdarcia, frustracji lub potrzeby gwałtownych decyzji. Dla Lwa chodzić może o kwestie serca i własnej wartości, a dla Wodnika - o przedefiniowanie swoich celów i relacji społecznych. Silnie zareagują również osoby z ważnymi ascendentami w Skorpionie, Byku, Lwie i Wodniku.

Jak najlepiej wykorzystać energię tej pełni?

Majowa pełnia Księżyca w Skorpionie to idealny czas na pozbycie się obciążeń z przeszłości i wszelkich emocjonalnych blokad. Pora na ostateczną konfrontację z tym, co trudne i bolesne. Rytuały, które warto przeprowadzić w czasie trwania Kwiatowego Księżyca to praca z cieniem oraz zabiegi oczyszczające. Może to być na przykład zapisanie i palenie emocji lub przyzwyczajeń, które chcesz zostawić za sobą.

W tym okresie warto też przeprowadzić rytuały dotyczące transformacji, uzdrowienia duchowego i przebudzenia emocjonalnego. Pełnia Księżyca w maju może być wymagająca, ale daje ogromną szansę na duchowy skok. Każdy, kto odważy się zanurzyć w to, co niewygodne, wyjdzie z tej próby silniejszy.

