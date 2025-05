Trudno wyobrazić sobie polską wiosnę bez zapachu bzu. Lilak pospolity , bo tak brzmi jego prawidłowa nazwa, to krzew, który kojarzy się z sielskimi krajobrazami, majówkami i dzieciństwem. Jego bujne, pachnące kwiaty w odcieniach fioletu, bieli czy różu kwitną od końca kwietnia do czerwca.

Lilak to prawdziwy wabik na owady. Winny temu jest intensywny zapach i obfity, słodki nektar , którym roślina hojnie częstuje w okresie kwitnienia. Choć nektar ten nie jest podstawowym pokarmem dla szerszeni, to dla wielu z nich stanowi wartościowe źródło cukru.

Dlatego tak ważne jest przemyślane umiejscowienie lilaka w ogrodzie . Choć to krzew dekoracyjny i odporny, nie warto sadzić go tuż pod oknami czy przy drzwiach wejściowych .

Zdecydowanie nie sprawdzi się również przy tarasach, altanach i miejscach, gdzie jada się posiłki lub bawią się dzieci. Minimalna zalecana odległość od stref aktywności domowników to od pięciu do siedmiu metrów. To wystarczy, by zmniejszyć ryzyko niechcianego kontaktu z owadami, które choć z reguły nie atakują bez powodu, potrafią być nieprzewidywalne.