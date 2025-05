Nowe przepisy ws. smartfonów. Co się zmieni?

Ponadto producenci będą zobowiązani podawać liczbę pełnych cykli ładowania i rozładowania , po których pojemność baterii urządzenia spadnie do 80 proc. - przy czym takich cykli musi być minimum 800.

Nowe etykiety smartfonów i telefonów komórkowych będą podobne do etykiet, które konsumenci znają z tzw. dużego AGD - pralek czy lodówek - wskazuje Dziennik Gazeta Prawna. Co więcej - producenci od 20 czerwca br. muszą zagwarantować dostęp do części zamiennych przez 7 lat od zakończenia produkcji danego modelu urządzenia.