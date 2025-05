Co warto zjeść przed maturą? Te produkty poprawiają pamięć i dodają energii

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Nie można o nim zapomnieć szczególnie przed maturą. W tym przypadku najlepszym pomysłem będzie dobrze zbilansowane danie, bogate w zdrowe tłuszcze, węglowodany złożone oraz białko. Tylko taka kombinacja zapewni nam sytość na długo oraz dostarczy wszystkich potrzebnych składników, dzięki którym głód nie będzie nam straszny nawet przez długie godziny.

Spośród produktów, które pozytywnie wpływają na pamięć i koncentrację, warto wybrać pełnoziarniste produkty zbożowe, takie jak pieczywo razowe czy płatki owsiane . Produkty z tej grupy posiadają w swoim składzie witaminy z grupy B, fosfor, żelazo, cynk czy magnez. Z kolei wysoka zawartość błonnika sprawia, że organizm długo je trawi, a my szybko nie zgłodniejemy.

Węglowodany złożone warto wzbogacić jedną z form białka. Może to być twaróg, chuda wędlina, jogurt albo jajka . Sprawdzą się również ryby, których dodatkową zaletą jest fakt, że bogate są w cenne kwasy omega-3, które mają pozytywny wpływ na nasz umysł.

Ostatnim składnikiem naszego posiłku powinny być zdrowe tłuszcze. One również pełnią ważną rolę dla naszych szarych komórek. Mogą pojawić się w formie orzechów albo pestek słonecznika czy dyni, łyżki oliwy z oliwek lub awokado. Kryją w sobie nienasycone kwasy tłuszczowe, niezbędne do prawidłowej pracy naszego mózgu. Dodatkowo kryją w sobie wiele kalorii, co przed egzaminem jest niepodważalną zaletą.