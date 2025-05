Na co zwrócić uwagę podczas wyceny nieruchomości?

Rzecz jasna zazwyczaj właścicielowi nieruchomości zależy, by sprzedać ją za satysfakcjonującą, stosunkowo jak najwyższą cenę, z kolei kupujący ma wręcz przeciwne oczekiwania - nabyć dom lub mieszkanie jak najtaniej.

Ceny nieruchomości w dużej mierze regulowane są przez sam rynek , a ten reaguje na przeróżne zmienne, w tym m.in. stan gospodarki krajowej, uruchamianie lub nie rządowych programów dopłat do kredytów hipotecznych itd.

Nieruchomość stojąca nieopodal dużych zakładów produkcyjnych, autostrady czy drogi ekspresowej może w niektórych przypadkach mieć obniżoną wartość z uwagi na wzmożony hałas, ale nie jest to rzecz jasna regułą.

"Dokumenty planistyczne ustalają, co może zostać zrealizowane na konkretnej działce. Jest to szczególnie ważne w przypadku terenów niezainwestowanych. Warto jednak pamiętać, że można zmienić sposób zagospodarowania nawet już istniejących budynków. Warto zapoznać się z dokumentami planistycznymi w danej gminie, aby wiedzieć, co może powstać w naszej obecnej lub przyszłej okolicy" - wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.