Robert Lewandowski na rodzinnych wakacjach

Po bardzo pracowitym okresie i wygranej w Finale Ligi Mistrzów, Robert Lewandowski udał się na zasłużony urlop w towarzystwie rodziny. Na Instagramie pochwalił się zdjęciami z zagranicznych wakacji.

Zdjęcie Anna i Robert Lewandowscy wybrali się na zasłużone wakacje / CHRISTIAN HARTMANN /Agencja FORUM

23 sierpnia Robert Lewandowski spełnił jedno ze swoich największych sportowych marzeń, kiedy to razem z Bayernem Monachium wygrał Ligę Mistrzów, w finale pokonując Paris Saint-Germain 1:0. Polski napastnik miał też inny powód do dumy, bowiem wywalczył sobie tytuł króla strzelców.

Po tak intensywnym i udanym sezonie sportowiec zasłużył na chwilę przerwy. Odpocząć kapitanowi reprezentacji Polski dał nawet Jerzy Brzęczek. Selekcjoner kadry nie powołał go na najbliższe mecze Ligi Narodów, by mógł się zregenerować się i wypocząć po wyczerpującym sezonie.

Robert Lewandowski mógł więc w spokoju skupić się na rodzinie. Pierwszy tydzień urlopu spędzał w Polsce, a teraz wybrał się na zagraniczne wakacje z żoną i córkami.

- Oto zdjęcie z zasłużonych wakacji. Muszę przyznać, że to mi się podoba- napisał na Instagramie.



"Lewy" pochwalił się uroczą fotografią z małżonką. Do zdjęcia Robert zapozował w białej koszuli, różowych spodenkach i okularach przeciwsłonecznych.

Z kolei pani Ania postawiła na wzorzysty komplet składający się z krótkiego topu i długiej spódnicy. Wakacyjny klimat pełną gębą!



"Jeszcze jedno"- napisał krótko w opisie kolejnego wakacyjnego zdjęcia.



Z kolei Anna Lewandowska postanowiła opublikować na swoim profilu urzekające zdjęcie ze starszą córką Klarą. Trenerka tuli swoją pociechę.



"Miłość to najważniejsze, co mamy"- wyznała.

Nie od dziś wiadomo, że dla Lewandowskich rodzina jest najważniejsza i zawsze będzie na pierwszym miejscu.

Fotografia i wpis wywołał poruszenie wśród fanów Lewandowskich, którzy pokusili się o napisanie swoich przemyśleń w komentarzach.

"Jak się ma zdrowie i miłość to ma się wszystko w życiu, na resztę można sobie zapracować"- wyznała jedna z obserwatorek.



"Miłość to to co mnie napędza na co dzień. Mam siłę dla mojej trójki mam siłę o nich walczyć" czy "Miłość do swoich dzieci jest wyjątkowa i nieporównywalna do niczego innego" (pis. oryg.) - wtórowały kolejne fanki Lewandowskiej

Gdzie relaksują się państwo Lewandowscy? Tego nie wiemy. Możemy tylko podejrzewać, że zdjęcia zrobiono w Grecji czy też we Włoszech.



Za to wiemy na pewno, że są zadowoleni ze swoich rodzinnych wakacji.



Jak myślicie, gdzie Lewandowscy spędzają urlop?