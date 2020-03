Robert Makłowicz jest wzorem dla Blanki Lipińskiej

Blanka Lipińska przyznała, że prowadząc swój nowy program wzoruje się na Robercie Makłowiczu. „To taka trochę jestem ja”, powiedziała. Zapytaliśmy słynnego krytyka kulinarnego, co sądzi o takim komplemencie.

Zdjęcie Blanka Lipińska inspiruje się Robertem Makłowiczem /Tricolors /East News

Autorka "365 dni" od niedawna prowadzi w Polsacie nowe reality show "Tylko jeden", w którym dziesięciu uczestników rywalizuje o to, by zostać profesjonalnym zawodnikiem MMA. Zapytana przez dziennikarza portalu Pudelek.pl, czy jest ktoś, na kim się wzoruje jako prowadząca, odpowiedziała:



- Byłabym Robertem Makłowiczem! (...) To taka trochę jestem ja.

Reklama

Robert Makłowicz to ikona telewizji. Od 1998 roku prowadzi programy kulinarne, najsłynniejszym z nich były "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza" emitowane przez TVP do 2017 roku. Obecnie można oglądać jego kolejny program "Makłowicz w drodze" na kanale Food Network.

Zapytaliśmy dziennikarza, co sądzi o wypowiedzi Blanki Lipińskiej.



- Bardzo miło to słyszeć. To jest oczywiście wielki komplement. Jest mi niezwykle miło. Nie mogę się odwzajemnić i na przykład powiedzieć, że chciałbym wyglądać równie atrakcyjnie jak Blanka Lipińska, bo niestety nigdy nie będę - zażartował.



Dodał również, że wie, kim jest Blanka Lipińska, choć nie miał okazji jej poznać osobiście, nie czytał jej książki "365 dni" ani nie oglądał filmu na podstawie tej powieści.



- Z tego, co się zorientowałem, nie jest to raczej rzecz przeznaczona dla takiego odbiorcy jak ja, ale nie zmienia to tego, że ludzie na świecie są różni i lubią różne rzeczy. Na tym powinien polegać świat, że jest różnorodny i ma się możliwość wyboru - powiedział Robert Makłowicz.

Zdjęcie Robert Makłowicz świetnie radzi sobie w mediach społecznościowych / Tadeusz Wypych / Reporter