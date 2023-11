Robert Pattinson i Suki Waterhouse tworzą związek pełny miłości

Robert Pattinson i Suki Waterhouse zaczęli się spotykać w lipcu 2018 roku. Po wybuchu pandemii brytyjski gwiazdor kina i jego rodaczka zamieszkali razem w Londynie. "Są w sobie bardzo zakochani i uszczęśliwiają się nawzajem.

Ich związek nie ma długiego stażu, ale wszystko idzie w dobrym kierunku, a ich relacja rozwija się w błyskawicznym tempie" - zdradziła przed trzema laty osoba z otoczenia aktorów. Mimo ogromnego zainteresowania mediów zakochani konsekwentnie unikają dzielenia się szczegółami na temat swojego związku. Na czerwonym dywanie po raz pierwszy pojawili się jako para dopiero w zeszłym roku.

W lutym Pattinson uchyliła rąbka tajemnicy i opowiedziała o relacji z gwiazdorem "Zmierzchu" i "Batmana" w wywiadzie udzielonym "The Sunday Times".

"Jestem w szoku, że jestem z kimś tak szczęśliwa od prawie pięciu lat. Gdy widzę na ekranie telefonu jego imię lub powiadomienie o SMS-ie, zawsze czuję się niewiarygodnie podekscytowana. Myślę, że on czuje to samo. Zawsze mamy sobie mnóstwo do powiedzenia, a on jest niesamowicie zabawnym facetem" - rozpływała się nad swoim partnerem artystka.

Para potwierdziła krążące od dawna plotki

Wszystko wskazuje na to, że teraz związek Pattinsona i Waterhouse czeka ważna zmiana - narodziny pierwszego dziecka. Plotki o tym, że aktorka jest w ciąży, pojawiły się na początku października, gdy podczas gali GO Awards w Los Angeles gwiazdor czule obejmował brzuch ukochanej, pozując z nią do zdjęć. Nieco później świat obiegły wykonane przez paparazzich zdjęcia, na których aktorka zdawała się ukrywać ciążowe kształty pod obszerną bluzą.

Teraz krążące od prawie dwóch miesięcy spekulacje potwierdziła sama zainteresowana. W sieci furorę robi obecnie nagranie z festiwalu Coronoa Capital Festival w Meksyku, na którym Waterhouse wystąpiła 19 listopada. Ubrana w jasnoróżową, mieniącą się brokatem minisukienkę artystka zażartowała ze swojej stylizacji sugerując, że spodziewa się dziecka.

"Postanowiłam założyć dziś coś bardzo błyszczącego, by odwrócić waszą uwagę od tego, co się teraz u mnie dzieje" - powiedziała ze sceny wskazując na swój zaokrąglony brzuch.

"Nie jestem pewna, czy to działa" - zażartowała w reakcji na euforyczne okrzyki uczestników koncertu.

Znajomy wokalistki zdradził w rozmowie z "Entertainment Tonight", że przyszli rodzice są "niezwykle podekscytowani" zbliżającymi się narodzinami pierwszego potomka.

"To dla nich bardzo ważne doświadczenie. Oboje są wniebowzięci" - ujawnił znajomy pary.