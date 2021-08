Kim jest Ewa Błaszczyk. Aktorka na przestrzeni lat

Ewa Błaszczyk ma obecnie 65 lat, a z show-biznesem jest związana, odkąd w 1976 roku zagrała córkę Dyląga w filmie "Dźwig". Dwa lata później została absolwentką PWST w Warszawie.



Aktorka ma na swoim koncie role w licznych produkcjach telewizyjnych oraz doświadczenie w teatrze. Występowała m.in. na scenach Teatru Współczesnego, Teatru Narodowego i Teatru Studio.



Rozpoznawalność przyniosły jej jednak role w filmach i serialach. Dużą popularność zyskała dzięki wcieleniu się w Klarę w "Nadzorze", a także dzięki "Zmiennikom", "Domowi" i "Planecie Singli".



Ewa Błaszczyk brała udział również w zagranicznych produkcjach m.in. w "Hanussen" Istvana Szabo.



Aktorka w młodości mogła się pochwalić anielską urodą, której nie trzeba było podkreślać mocnym makijażem, bo już sama w sobie robiła wrażenie.

Jej subtelne rysy twarzy sprawiały, że gwiazda wyglądała niezwykle delikatnie, a jednocześnie kobieco. Czas i przeżycia niewątpliwie odbiły się na jej wyglądzie, jednak pomimo tego Ewa Błaszczyk wciąż wygląda rewelacyjnie.

To kobieta z klasą, która na oficjalnych imprezach zawsze zachwyca tym, jak się prezentuje. Wie, jak podkreślić swoje atuty i wciąż ma piękną sylwetkę, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka z branży.



Rodzina Ewy Błaszczyk

Ewa Błaszczyk oraz Jacek Janczarski zwrócili na siebie uwagę, jednak dramaturg ponownie zainicjował kontakt z aktorką, dopiero kiedy był w trakcie rozwodu. Szybko się w sobie zakochali i pobrali się w grudniu 1986 roku, a w 1994 roku na świat przyszły ich córki bliźniaczki: Marianna i Aleksandra.



Niestety u ukochanego artystki w 2000 roku wykryto tętniaka i rozwarstwienie aorty. Pisarz zmarł po skomplikowanej operacji.



To jednak niejedyny dramat w życiu gwiazdy, bo sto dni po niespodziewanej śmierci Jacka Janczarskiego, córeczka pary Aleksandra zakrztusiła się tabletką.



Dziewczynka zapadła w śpiączkę, w której pozostaje do tej pory. Ewa Błaszczyk wciąż walczy o zdrowie córki. Założyła razem z księdzem Wojtkiem Drozdowiczem fundację "Akogo?", która pomaga dzieciom po urazach neurologicznych. Wybudowała też klinikę "Budzik".





Marianna Janczarska. Ewa Błaszczyk jest dumna z córki

Marianna Janczarska ma obecnie 27 lat. Córka Ewy Błaszczyk spełnia swoje marzenia, pomimo trudnych doświadczeń z przeszłości.

Śmierć ojca i stan siostry z pewnością odbiły się na niej, ale młoda kobieta nie poddaje się i stale rozwija, a matka jest z niej dumna. Marianna Janczarska pomaga matce w pracy w fundacji, jednak oprócz tego ukończyła również dziennikarstwo i prowadzi własny biznes odzieżowy.

Ma też doświadczenie aktorskie, ponieważ wystąpiła już w kilku produkcjach. Zagrała m.in. w serialu "Ślad" i "Historii Kowalskich".



