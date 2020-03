Koronawirus rozprzestrzenia się błyskawicznie nie tylko w Chinach, ale także w Europie i Stanach Zjednoczonych. Najbardziej narażone są osoby starsze, ale też... kobiety w ciąży.

Zdjęcie Katy Perry spodziewa się pierwszego dziecka /Splash News /East News

Tymczasem w stanie błogosławionym jest 35-letnia piosenkarka - Katy Perry.



Rodzina unika fizycznego kontaktu z ciężarną Katy. Jej bliscy boją się, że zarażą ją koronawirusem.



Piosenkarka opowiedziała o tym podczas pobytu w Australii. Wirus przenosi się drogą kropelkową, dlatego najlepiej unikać kontaktów fizycznych z innymi osobami oraz zachowywać dystans.



Perry poinformowała o ciąży na początku marca w teledysku do utworu "Never Worn White".



Ojcem pierwszego dziecka gwiazdy zostanie jej narzeczony Orlando Bloom.



Przyszłej mamie i całej rodzinie życzymy dużo zdrowia!



Obejrzyjcie wideo, by poznać szczegóły.

Wideo Rodzina unika bliskiego kontaktu z ciężarną Katy Perry