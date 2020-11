Roksana Węgiel przeszła metamorfozę

Roksana Węgiel ma zaledwie 15 lat, a już jest jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek. Ostatnio nastolatka przeszła metamorfozę!

Zdjęcie Roksana Węgiel była u fryzjera /Kamil Piklikieiwcz /East News

Popularność rezolutnej dziewczynie z Jasła przyniósł udział w programie "The Voice Kids". Roksana wywalczyła pierwsze miejsce i została wytypowana na reprezentantkę Polski w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Mińsku.

Polka wykonała utwór "Anyone I Want to Be" i pokonała rywali z całej Europy. Od tej pory Roksana regularnie koncertuje, występuje w programach telewizyjnych, a w 2019 roku wypuściła debiutancki krążek pt. "Roksana Węgiel".

Nastolatka jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a jej instagramowy profil śledzi w tym momencie ponad milion użytkowników!

Ostatnio Roksana pochwaliła się tam nową fryzurą, która bardzo przypadła do gustu jej fanom. Piosenkarka postawiła na... kilka kolorów, ale zdecydowała się zafarbować jedynie końcówki.

Nową fryzurę skomplementowała m.in. Viki Gabor, która napisała krótko, ale wymownie: "Ślicznie".

A wy co myślicie o metamorfozie Roksany? Pasuję jej kolorowe włosy?

