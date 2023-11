Kariera Roksany Węgiel. Gwiazda dziś znana jest jako Roxie

Popularność rezolutnej dziewczynie z Jasła przyniósł udział w programie "The Voice Kids". Roksana wywalczyła pierwsze miejsce i została wytypowana na reprezentantkę Polski w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Mińsku.

Wykonała wtedy utwór "Anyone I Want to Be" i pokonała rywali z całej Europy. Od tej pory Roksana regularnie koncertuje, występuje w programach telewizyjnych, a w 2019 roku wypuściła debiutancki krążek pt. "Roksana Węgiel".

Dziś ma już 18 lat i znana jest jako Roxie. Gwiazda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a jej instagramowy profil śledzi w tym momencie niemal półtora miliona użytkowników.

Gwiazda opublikowała elektryzujące zdjęcia

Po zdjęciach w mediach społecznościowych Roxie możemy zauważyć, że artystka coraz chętniej eksperymentuje ze swoim stylem i bawi się modą.

W jednym z ostatnich instagramowych postów Roxie podzieliła się elektryzującym zdjęciem. Gwiazda ma na sobie skórzany komplet składający się z seksownej czarnej kurtki w stylu biker oraz krótkiej mini spódniczki w tym samym kolorze. Na biodrze Roxie możemy dostrzec fragment jej bielizny.

Stylizację dopełniła stylowymi wąskimi okularami przeciwsłonecznymi i nietypową fryzurą. W zaczesane do tyłu włosy gwiazdy zostały wplecione srebrne świecące wstęgi, przypominające warkoczyki. Na zdjęciu Roxie wygląda, jakby pozowała na planie nowej części Matrixa.

Nie wszyscy fani polubili nowy styl Roxie

W ostatnim czasie gwiazda stała się twarzą marki produkującej bieliznę. Z tego powodu coraz częściej możemy zobaczyć zdjęcia, na których pozuje w seksownych strojach.

Jednakże nie wszystkim fanom spodobała się nowa ścieżka kariery gwiazdy. Niektórzy wciąż widzą w niej uroczą nastolatkę, która podbiła ich serce w programie The Voice Kids.

Zdjęcie Roksana Węgiel / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

