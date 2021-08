​Ruda z Red Lips: Nie zastanawiałam się ani chwili nad udziałem w "Ninja Warrior Polska"

Joanna Lazer to absolutna fanka programu "Ninja Warrior Polska".

- Jestem pod ogromnym wrażeniem tego show. Zawodnicy przełamują nieprawdopodobne bariery fizyczne! Zupełnie nie wiem, co mnie tu czeka. Oczywiście oglądałam wcześniejsze edycje programu, ale w IV sezonie pojawiają się nowe przeszkody, więc z pewnością będą też nowe emocje - mówi wokalistka zespołu "Red Lips". - Jestem tu po to, aby dobrze się bawić. Czuję się gotowa na wszystko - a na pewno na to, że będę mokra - dodaje ze śmiechem.

Ze sportem jest związana od dziecka. W szkole ścigała się na 400 m, brała udział w sztafetach, grała w koszykówkę i piłkę ręczną. Przed maturą doznała poważnego urazu kręgosłupa. Od tego czasu przykłada dużą wagę do zdrowia.

- Sport pomaga mi być w formie niezależnie od sytuacji, które spotkały mnie w życiu. Na co dzień pracuję z fizjoterapeutką, która cały czas mi powtarza, że nie z takich urazów ludzie wychodzą. Grunt to się nie poddawać i ciężko pracować - wyjaśnia wokalistka.

Wokalistka znana jest z zamiłowania do aktywności fizycznej

Ruda do dziś jest bardzo aktywna fizycznie.

- Tak naprawdę, od kiedy odpadłam z "Tańca z Gwiazdami", pojawił się we mnie ogromny deficyt ruchu w codziennym życiu. Dlatego obecnie trenuję różnego rodzaju sporty, ale głównie skupiam się na dolnych partiach ciała. Moją ulubioną dziedziną jest cross fit. Pewnie z tego powodu to, co najbardziej przeraża mnie w programie "Ninja Warrior Polska", to przeszkody sprawdzające siłę rąk.

Czy Ruda wygra kolejną polską edycję Ninja Warrior?