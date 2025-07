Irena Kamińska - Radomska zebrała już na Instagramie sporą rzeszę 105 tysięcy fanów, z którymi regularnie dzieli się poradami dotyczącymi savoir-vivre, etykiety i protokołu dyplomatycznego. Jakiś czas temu opublikowała film, w którym wyjaśniła, co powinniśmy zrobić z ozdobami w napojach i daniach.

W dołączonym do posta filmiku Irena Kamińska - Radomska przyjrzała się też ozdobom w napojach:

"Jeżeli chcemy napić się soku, w którym są ozdoby, to trzeba się ich pozbyć. Można je wyjąć i położyć na spodeczku albo wrzucić do środka do soku" - powiedziała.