Wielu kojarzy Sabrinę z hitem "Boys (Summertime Love)", który przyniósł jej sławę nie tylko we Włoszech, ale także w innych krajach.

Jej kariera nabierała tempa, a kolejne single podbijały listy przebojów. Nie można zapominać także o takich piosenkach jak "Hot Girl", "Sexy Girl" czy "All of Me (Boy Oh Boy)".

Piosenkarka w swoich teledyskach nie miała problemu z występowaniem w kusych strojach, co zdecydowanie przyciągało wzrok mężczyzn. Słynny refren "Boys, boys, boys. I'm looking for the good time" śpiewała prosto z basenu w bikini, które dokładnie podkreśliło jej kształty. W tamtych czasach wzbudziło to niemałe kontrowersje.

Zdjęcie Sabrina Salerno przyszła na świat 15 marca 1968 roku w Genui we Włoszech / Mondadori Portfolio / Contributor / Getty Images

Sabrina początkowo próbowała swoich siła jako modelka, później pracowała jako prezenterka telewizyjna. Dopiero po debiucie przed kamerami postanowiła zająć się muzyką. Pierwszy singiel wydała w 1986 roku, ale to rok później jej kariera zaczęła nabierać tempa. Wówczas świat usłyszał słynne "Boys (Summertime Love)".

Jej popularność z czasem zaczęła jednak słabnąć, ale Sabrina nie chciała dać o sobie zapomnieć. Znów powróciła do telewizji, zaczęła grać w filmach oraz sztukach teatralnych.

Sabrina Salerno kończy 55 lat

Sabrina Salerno przyszła na świat 15 marca 1968 roku w Genui we Włoszech. W 2004 roku urodziła syna Lucę Marię, który jest owocem związku z Enrico Monti.

Nie da się ukryć, że Sabrina jest gwiazdą lat 80. i 90. Obecnie jednak nie może narzekać na brak zainteresowania. Jej instagrmowe konto obserwuje 1,3 mln osób. Przeglądając posty, można zauważyć, że piosenkarka nadal występuje, udziela wywiadów i występuje w programach telewizyjnych.

Sabrina Salerno nie przestała zaskakiwać. Regularnie raczy swoich fanów zdjęciami w bikini i skąpych strojach. Nadal chętnie kusi i odsłania ciało.

