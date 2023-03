Spis treści: 01 Co u Moniki Richardson?

02 Monika Richardson: życie prywatne

03 Monika Richardson w Dubaju. Pokazała nagranie z plaży

Co u Moniki Richardson?

Monika Richardson szeroką rozpoznawalność zyskała za sprawą jednych z najchętniej oglądanych programów TVP - "Europa da się lubić", "Pytanie na śniadanie" czy "Teleadwokat", których była prowadzącą. Dziennikarka przez lata była jedną z największych gwiazd stacji, gromadząc przed telewizorami całe rzesze widzów.

Z biegiem czasu Monika Richardson postanowiła jednak odpuścić sobie nieco swoją medialną karierę, skupiając się na życiu prywatnym.

Monika Richardson: życie prywatne

Monika Richardson nie miała jednak szczęścia w miłości. Dziennikarka trzy razy wychodziła za mąż, a jej związki każdorazowo kończyły się niepowodzeniem. Szczególnie głośno było o ostatnim małżeństwie Moniki Richardson. Głośne rozstanie ze Zbigniewem Zamachowskim zakończyło się publicznym praniem brudów.

Zdjęcie Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski tworzyli szczęśliwe małżeństwo. Ich rozstanie było zaskoczeniem dla wielu osób / Kurnikowski / AKPA

Po burzliwym związku gwiazda odnalazła spokój u boku Konrada Wojterowskiego. Partner dziennikarki jest biznesmenem i producentem filmowym. Para zaczęła spotykać się w czerwcu 2021 roku.

Monika Richardson w Dubaju. Pokazała nagranie z plaży

Przez lata grafik dziennikarki TVP był mocno napięty. Dziś gwiazda stara się korzystać z wolnego czasu pełnymi garściami. Przy okazji nie zapomina o stałej porcji wiedzy o swoim życiu prywatnym, którą dostarcza internautom za pomocą mediów społecznościowych. Jej profil na Instagramie bacznie śledzi ponad 38 tys. obserwatorów.

Aktualnie Monika Richardson przebywa w Dubaju, gdzie odpoczywa od kapryśnej pogody w Polsce. Gwiazda chciała pokazać swoim fanom piękne widoki z plaży, jednak we wszystkim przeszkodził jej ... cellulit na nogach.

"Gdy zbliżasz się do poznania praprzyczyny wszystkiego, ale nagle zauważasz cellulit na swoich udach i tracisz koncentrację" - napisała.

Pod postem zaroiło się od komentarzy. Internauci postanowili uspokoić swoją ulubienicę. "Myślę, że w miejscu w którym jesteście, nikt na to nie zwraca uwagi i to jest przepiękne", "No właśnie... Człowiek szczupły... A to coś jest", "Śliczne masz stópki" - czytamy.

