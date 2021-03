Sam Paige jako aniołek Victoria Secret?!

Sam Paige to amerykańska modelka plus size, która zrobiła karierę na platformie Tik Tok. Najnowsze nagranie, gdzie porównała siebie do modelek chodzących w pokazać znanej firmy bieliźniarskiej, zrobiło furorę.

Zdjęcie Sam Paige kocha swoje krąglejsze kształty i chętnie się nimi chwali /Instagram /Instagram

Sam Paige jest radosną 25-latką, która mimo krąglejszych kształtów, jest uznawana przez wiele osób za bardzo ponętną i piękną modelkę.

W swoich mediach społecznościowych promuje ideę body positive i pokazuje jak kocha siebie w każdym wydaniu.



Wie, że jej piękno wewnętrzne jest istotniejsze niż to, jak wygląda.



Jej nagranie, gdzie prezentuje się w półprzeźroczystej bieliźnie i udaje, że chodzi po wybiegu w pokazie Victoria Secret, bardzo spodobało się jej fanom.



Trzeba przyznać, że Paige pojawiając się na Tik Toku w marcu 2020 roku sporo namieszała i stała się kolejną osobą, która chce promować krąglejsze kształty wśród kobiet.





Instagram Post

Instagram Post

