Wieczorna rewolucja w szklance

Czy to, co pijesz przed snem, może mieć wpływ na twoje zdrowie? Według dr. Erica Berga - zdecydowanie tak. Ten znany ekspert od żywienia i autor bestsellerów regularnie publikuje treści edukacyjne w mediach społecznościowych i ma ponad 13 milionów subskrybentów na YouTube.

Jak przekonuje, kilka prostych napojów może przynieść spektakularne efekty. I chodzi nie tylko o lepszy sen, ale przede wszystkim o stabilny poziom cukru we krwi, który nocą często płata figle nawet tym, którzy nie mają stwierdzonej cukrzycy.

Dlaczego sen i poziom cukru to nierozłączna para

Sen i poziom glukozy to duet, który wbrew pozorom ma ze sobą wiele wspólnego. Zwłaszcza zła dieta w połączeniu ze zbyt małą ilością snu ma destrukcyjny wpływ na nasz organizm.

Dr Berg wyjaśnia, że gdy zasypiamy, poziom cukru we krwi spada, a nasz organizm - chcąc to skompensować - zaczyna produkować kortyzol. A ten z kolei podnosi glukozę. Im wyższy był poziom cukru przed snem, tym gwałtowniejszy spadek w nocy. I tak oto mamy błędne koło: wahania cukru, wybudzenia w środku nocy, zmęczenie rano i pogorszenie zdolności koncentracji w ciągu dnia.

Dr Berg przekonuje, że odpowiedni napój wypity przed snem może przerwać ten cykl, zapewniając spokojniejszy sen i zdrowszy metabolizm.

Warto zadbać o poziom glukozy

Nie tylko osoby z cukrzycą powinny interesować się poziomem glukozy. Zbyt wysoki cukier nocą - a także jego nagłe spadki - mogą prowadzić do uszkodzeń naczyń krwionośnych, problemów z nerkami, wzroku czy sercem. To również jeden z czynników zwiększających ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Tymczasem wystarczy szklanka odpowiedniego napoju przed snem, by ten poziom ustabilizować.

Co warto zatem wypić przed snem według eksperta?

1. Ocet jabłkowy i cynamon - duet z efektem WOW

Prosty miks: pół szklanki wody, łyżka octu jabłkowego i szczypta cynamonu. Tyle wystarczy, by zacząć nocną terapię stabilizującą cukier. Ocet zmniejsza poposiłkowe skoki glukozy, a cynamon poprawia wrażliwość na insulinę. Efekt? Mniej nocnych pobudek, spokojniejszy sen i wyraźna poprawa w dłuższej perspektywie. Trzeba tylko pamiętać, by ocet rozcieńczać - spożywany bezpośrednio może podrażnić przełyk i uszkodzić szkliwo.

Ocet jabłkowy z cynamonem pomoże ci uregulować poziom cukru i zapewni spokojny sen CanvaPro INTERIA.PL

2. Rumianek nie tylko na nerwy

Choć wielu kojarzy go głównie z naparem na uspokojenie,rumianek ma znacznie szersze zastosowanie. Zawarte w nim związki pomagają obniżyć poziom kortyzolu, wspierają komórki trzustki i mają działanie przeciwzapalne. Badania sugerują, że regularne picie herbatki rumiankowej może obniżyć poziom glukozy i hemoglobiny glikowanej (HbA1c). Warto tylko pamiętać, by nie dodawać do niej cukru ani miodu - efekt terapeutyczny może wtedy zniknąć jak senne marzenie.

3. Złote mleko - napój jak z ajurwedyjskiej apteki

Złote mleko, czyli "golden milk", to rozgrzewająca mieszanka mleka (najlepiej roślinnego), kurkumy, imbiru i cynamonu. Nie tylko poprawia jakość snu, ale i wspiera wrażliwość insulinową. Kurkuma działa przeciwzapalnie, a imbir i cynamon pomagają utrzymać stabilny poziom glukozy. Warunek? Napój nie może być dosładzany, bo wtedy traci część swoich prozdrowotnych właściwości. To idealna opcja dla tych, którzy chcą połączyć wieczorny relaks z profilaktyką zdrowotną.

4. Aloes w roli cichego uzdrowiciela

Sok z aloesu to kolejny nieoczywisty, ale skuteczny sprzymierzeniec w walce o lepszy sen i stabilny cukier. Aloes wspiera układ trawienny, ma działanie przeciwzapalne i - co ciekawe - może poprawiać funkcjonowanie komórek beta trzustki, odpowiedzialnych za produkcję insuliny. Niektóre badania wskazują, że regularne spożywanie soku z aloesu może obniżać poziom glukozy. Trzeba jednak zachować ostrożność - niektóre osoby mogą odczuwać skutki uboczne, takie jak biegunka czy bóle brzucha. Dlatego warto sięgać po sprawdzone produkty i zaczynać od małych dawek.

Sok z aloesu poza regulacją poziomu cukru, wspomaga także pracę jelit i zapobiega zaparciom 123RF/PICSEL

5. Berberyna - zioło, które działa jak lek

Herbatka z berberyną to prawdziwy hit ostatnich lat. Berberyna to substancja roślinna, której działanie porównuje się do metforminy - jednego z najczęściej przepisywanych leków na cukrzycę. Może obniżać poziom insuliny, poprawiać wrażliwość insulinową i wspierać utratę masy ciała. Dr Berg twierdzi, że jej stosowanie nie wiąże się z takimi efektami ubocznymi jak w przypadku leków, choć warto pamiętać, żeby zaczynać od małych dawek.

6. Elektrolity - nocna tarcza dla trzustki

Choć kojarzą się głównie ze sportowcami, napoje elektrolitowe mogą być zbawienne także dla tych, którzy walczą z insulinoopornością lub po prostu chcą lepiej spać. Potas wspomaga metabolizm glukozy, a magnez obniża poziom kortyzolu - czyli dokładnie to, czego potrzeba organizmowi w nocy. Warunek? Napoje muszą być bez cukru i bez sztucznych słodzików. Można też sięgnąć po naturalne źródła elektrolitów: wodę kokosową, warzywa, owoce.

Sen jak marzenie i "książkowy" cukier

Wieczorny rytuał z kubkiem ciepłego napoju to nie tylko miły sposób na zakończenie dnia. To także realna szansa na poprawę jakości snu, stabilizację poziomu cukru i wsparcie dla całego organizmu. I choć żadna herbatka nie zastąpi zdrowej diety ani regularnej aktywności fizycznej, to może być świetnym uzupełnieniem codziennej troski o siebie.

Może więc dziś, zamiast scrollować telefon do poduszki - sięgniesz po szklankę złotego mleka lub napar z rumianku? Twój organizm z pewnością to doceni - nie tylko nocą.

Źródło: www.mirror.co.uk

Jak wyglądają miasta "projektowane feministycznie"? "Przestrzeń to pole konfliktów i kompromisów" INTERIA.PL