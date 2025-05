Czosnek to warzywo o dość wysokich wymaganiach pokarmowych. Do prawidłowego wzrostu potrzebuje przede wszystkim trzech kluczowych pierwiastków: azotu, potasu i fosforu. Azot odpowiada za intensywny rozwój części zielonej - liści, które pełnią ważną funkcję w procesie fotosyntezy. Potas wpływa na kształtowanie się bulw oraz zwiększa odporność roślin na choroby, a fosfor wspiera rozwój systemu korzeniowego i ogólny wzrost rośliny.

Jednym z najbardziej cenionych nawozów organicznych w uprawie czosnku jest obornik - najlepiej koński lub bydlęcy. To źródło wielu cennych pierwiastków, takich jak azot, magnez, siarka czy wapń. Aby przygotować nawóz z obornika , wystarczy rozcieńczyć gnojówkę wodą i odstawić na kilka dni. Taki naturalny preparat warto zastosować wczesną wiosną, przed rozpoczęciem intensywnego wzrostu roślin. Dzięki temu czosnek lepiej się ukorzenia i nie żółknie w początkowej fazie rozwoju.

Alternatywą dla nawozów mineralnych stosowanych latem może być popiół drzewny. To ekologiczny nawóz bogaty w potas, fosfor i wapń, który doskonale wspiera wzrost roślin, nie zawierając przy tym azotu. Dzięki temu może być używany również jesienią, gdy unika się azotowych nawozów, aby nie pobudzać czosnku do niepotrzebnego wzrostu przed zimą. Jedna szklanka popiołu wystarczy na 10 litrów wody - tak przygotowany roztwór można wykorzystać do podlewania grządek.