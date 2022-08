Zawsze byłam znana jako "jedno z najseksowniejszych nazwisk Ameryki". Bukowały mnie wszystkie firmy produkujące stroje kąpielowe, a teraz wstydzę się nawet po domu chodzić w bieliźnie. Dla mnie, dla mojej głowy, to straszna zmiana. Mam wrażenie, że moje ciało nie należy do mnie, tylko do choroby

tłumaczyła Sandra Kubicka w rozmowie z Hello Zdrowie.